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/ Пульмонология

Ученые назвали вероятные первые признаки коронавируса

  • Медики проанализировали 36 исследований по коронавирусу и составили список его ранних симптомов

  • Выяснилось, что у каждого пятого зараженного возникают проблемы с пищеварением

  • В трех процентах случаев возникает конъюнктивит и спутанность сознания

8.6т
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Боль в животе, потеря аппетита и усталость могут быть первыми признаками заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как пишет Express, медики из Британии и Канады на основе 36 исследований составили список симптомов, которые появляются на самых ранних стадиях заболевания коронавирусом. В работе были проанализированы случаи заболевания у тысячи инфицированных пациентов.

Выяснилось, что у каждого пятого зараженного возникают проблемы с пищеварением. Это может быть потеря аппетита, тошнота, рвота, боль в желудке. Также одним из ранних симптомов коронавируса является диарея.

Ученые назвали вероятные первые признаки коронавируса

Примерно в трех процентах случаев возникает конъюнктивит. Обычно это происходит, когда инфекция попадает на слизистую оболочку глаза. Третий ранний симптом коронавируса – спутанность сознания. Журналисты сослались на исследование Имперского колледжа Лондона, в котором утверждается, что COVID-19 имеет хронические когнитивные последствия и может повлиять на работу мозга.

Четвертый ранний симптом – утомляемость. Ученые заявили, что 52 процента пациентов из 128 принимавших участие в исследовании, сообщали о чувстве постоянной усталости. Сонливость и желание отдохнуть не покидала некоторых пациентов даже спустя 10 недель после выздоровления.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый тип коронавируса способен вызвать скелетно-мышечную боль с другими механизмами, чем в случае миалгии (боли в суставах). По словам медиков, это является еще одним тревожным симптомом COVID-19.

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Автор
Ольга Липич Ольга Липич
Тема
Коронавирус
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