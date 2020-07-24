Ученые назвали вероятность заражения младенцев от рожениц с коронавирусом

Вероятность того, что женщина с коронавирусом (COVID-19) передаст его ребенку после родов, является невысокой.

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Как сообщает The National Herald со ссылкой на научный журнал The Lancet Child & Adolescent Health, из 120 малышей, родившихся от инфицированных коронавирусом женщин в трех больницах Нью-Йорка, ни у одного не был выявлен COVID-19.

COVID-19 не передается новорожденным от матерей pixabay.com

82 малышей проверили через неделю. Из них 68 все время оставались рядом со своими мамами. Две трети матерей также кормили своих детей грудью.

Через две недели после рождения врачи еще раз проверили 72 ребенка, и у всех тесты на коронавирус вновь были отрицательными.

При этом авторы исследования признают, что треть детей не прошли повторных тестов после рождения. Прежде всего это связано с тем, что родители не хотели подвергать их опасности, связанной с визитом в больницу во время пандемии.

Эксперты говорят, что результаты этих исследований обнадеживают, но нужны более основательные наблюдения.

В Британии считают, что мамы должны оставаться со своими малышами в одной комнате и могут кормить их грудным молоком, соблюдая определенные правила гигиены: женщина должна быть в маске и часто мыть руки, а колыбель малыша должна быть примерно в 2 метрах от кровати матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Жовкве на Львовщине 20 июля умерла 28-летняя роженица, у которой ранее подтвердили коронавирус. Младенец находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

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