Ученые назвали самые частые осложнения COVID-19
Наиболее распространенными осложнениями, связанными с COVID-19, являются пневмония, дыхательная недостаточность, почечная недостаточность и сепсис или системное воспаление.
По данным исследования, коронавирусная инфекция не связана с более высоким риском инсульта. Результаты опубликованы в Canadian Medical Association Journal.
Остальные выявленные осложнения согласуются с данными других исследований. Абсолютный риск развития серьезных заболеваний при СOVID-19 составил:
27,6% для пневмонии;
22,6% для дыхательной недостаточности;
11,8% для почечной недостаточности;
10,4% для сепсиса или системного воспаления.
Исследователи также обнаружили связь с рядом других заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы, такими как коллапс легкого, нарушение свертываемости крови и воспаление сердца, хотя их риск был относительно низким.
Ранее MedOboz сообщал, что приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом могут давать ложный результат. На точность пульсоксиметров влияет ряд факторов.