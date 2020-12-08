Ученые назвали самые частые осложнения COVID-19

Наиболее частыми являются нарушения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и выделительной систем

Коронавирусная болезнь может протекать с осложнениями

Наиболее распространенными осложнениями, связанными с COVID-19, являются пневмония, дыхательная недостаточность, почечная недостаточность и сепсис или системное воспаление.

По данным исследования, коронавирусная инфекция не связана с более высоким риском инсульта. Результаты опубликованы в Canadian Medical Association Journal.

Остальные выявленные осложнения согласуются с данными других исследований. Абсолютный риск развития серьезных заболеваний при СOVID-19 составил:

27,6% для пневмонии;

22,6% для дыхательной недостаточности;

11,8% для почечной недостаточности;

10,4% для сепсиса или системного воспаления.

Исследователи также обнаружили связь с рядом других заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы, такими как коллапс легкого, нарушение свертываемости крови и воспаление сердца, хотя их риск был относительно низким.

Ранее MedOboz сообщал, что приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом могут давать ложный результат. На точность пульсоксиметров влияет ряд факторов.

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