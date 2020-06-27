Ученые назвали продукт, эффективно снижающий сахар в крови

Ученые выяснили, что каротиноид астаксантин способен ускорить метаболизм глюкозы и снизить уровень сахара в крови.

Как пишет Food.News, исследование, которое длилось в течение двух месяцев в Иране, показало, что у диабетиков, получавших астаксантин, наблюдалось снижение массы жира в организме. Те же добровольцы имели более низкое систолическое давление.

Кроме того, астаксантин снижает уровни гликированных белков в крови, а также концентрацию в ней глюкозы. Он эффективен при высоком кровяном давлении и повышенном холестерине.

Каротиноиды относятся к антиоксидантам, выводящим из организма опасные свободные радикалы (побочные продукты клеточного метаболизма). Они придают овощам и фруктам яркий оранжевый цвет.

Каротиноид астаксантин содержится в большом количестве в красной рыбе. Также он есть в других морепродуктах.

Астаксантин содержится в красной рыбе Pexels

Как сообщал OBOZREVATEL, в рационе людей, страдающих диабетом, могут присутствовать фрукты, а в некоторых случаях они даже являются обязательной частью питания.