Ученые назвали особенности COVID-19 у пациентов с тяжелой пневмонией

Коронавирусная инфекция у пациентов с тяжелой пневмонией имеет две стадии, которые отличаются уровнем вируса в легочной ткани.

К такому выводу пришли исследователи из Массачусетской больницы общего профиля. Результаты их работы опубликованы Nature Communications.

Чтобы проанализировать вирус SARS-CoV-2 на тканевом уровне, ученые изучили легкие, полученные в результате вскрытия 24 больных, которые умерли от COVID-19.

С помощью молекулярного метода удалось выяснить, что на ранней стадии коронавирусной инфекции уровень вируса в легких высокий. Это запускает экспрессию генов, которые участвуют в образовании интерферона. На более поздней – вирус не обнаруживается, однако легкие слишком повреждены, чтобы восстановиться.

Кроме этого, ученые выявили низкую репликацию вируса в самих легких, что говорит о том, что SARS-CoV-2 в основном "размножается" в верхних дыхательных путях.

Ранее MedOboz писал, что повышенный уровень сахара в крови может быть маркером тяжелого течения коронавирусной болезни у пациентов, даже если у них нет диабета.