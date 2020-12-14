Ученые назвали неожиданный фактор смертности при СOVID-19

Повышенный уровень сахара в крови может быть маркером тяжелого течения коронавирусной болезни у пациентов, даже если у них нет диабета.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные 11 312 пациентов с COVID-19 в Испании.

При обращении в больницу у пациентов не наблюдалось симптомов тяжелой инфекции. Однако больные с гипергликемией имели больший риск умереть в медучреждении независимо от того, были ли они диабетиками.

Показатели летальности в больнице для больных с уровнем глюкозы в крови <140 мг/дл составили 15,7%, при показателе 140-180 мг/дл – 33,7%, если уровень сахара был больше 180 мг/дл – 41,1%.

После учета возраста и состояния здоровья у пациентов с самым высоким уровнем глюкозы вероятность умереть в больнице на 50% выше, чем у пациентов с самым низким уровнем. Гипергликемия также была фактором более высокого риска госпитализации в отделение интенсивной терапии и ИВЛ.

Ранее MedOboz писал, что пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа имеют в три раза больший риск госпитализации с COVID-19 и более тяжелое течение инфекции, поэтому они должны получить прививку одними из первых.

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