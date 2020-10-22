Ученые назвали ключевой фактор в распространении COVID-19

Ученые определили точный размер выдыхаемых капель, в которых вирусные частицы могут преодолевать длительные дистанции. Он составляет менее 50 микрометров.

Как сообщает издание MedicalXpress, правильная вентиляция в помещении препятствует распространению SARS-CoV-2.

Ранее считалось, что капли размером больше 5 микрометров падают на расстояние до двух метров (из этого исходили при определении безопасной дистанции). В ходе исследований получены убедительные данные, что только капли размером более 50 микрометров падают на расстоянии 2 метра, тогда как более мелкие остаются в воздухе и летят дальше.

Правильная вентиляция в помещении препятствует распространению SARS-CoV-2

Признание этой десятикратной ошибки коренным образом изменило представление о распространении вирусных частиц. Так, наибольшее количество выдыхаемых капель уносится далеко, а вирус в них может оставаться заразным до 3 часов.

MedOboz ранее писал, что группа ученых из Англии открыла механизм, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки человека.

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