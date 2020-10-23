Ученые назвали "идеальную" вакцину против коронавируса

Исследователи из Великобритании считают, что вакцина против COVID-19, разработанная в Оксфордском университете, прекрасно действует и создает сильный иммунитет к новому заболеванию.

Ученые назвали ее мировым лидером и возлагают на нее большие надежды, передает DailyMail. Отмечается, что в отличие от традиционных вакцин, в которых используется ослабленный коронавирус или его небольшое количество, инновационный оксфордский препарат якобы заставляет организм становиться частью самого вируса.

При этом исследователи во главе со специалистами Бристольского университета обнаружили, что эта смелая технология работает не только с коронавирусом, но и с аналогичными вирусами в прошлом.

Ученые считают, что "идеальную" вакцину против COVID-19 уже изобретено

Исследование с использованием клеток в лаборатории показало, что вакцина эффективно доставляет инструкции для белка COVID-19, который клетки копируют тысячи раз, чтобы производить его в больших количествах. Это означает, что иммунная система человека настроена распознавать болезнь и бороться с ней, не заболевая.

Доктор Дэвид Мэтьюз из Бристольской школы клеточной и молекулярной медицины, руководивший исследованием, заявил, что до сих пор технология не могла дать ответы с такой ясностью.

"Но теперь мы знаем, что вакцина делает все. Мы ожидали, и это только хорошие новости в нашей борьбе с болезнью", – добавил он.

Отметим, что недавно в Бразилии умер участник испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Смерть 28-летнего врача наступила от вызванных COVID-19 осложнений. Но пока неизвестно, получал умерший плацебо или сам препарат, поскольку исследование проводится двойным слепым методом.

Как сообщал OBOZREVATEL, научный советник правительства Великобритании Патрик Вэлленс считает, что вакцина от COVID-19 не сможет полностью остановить вирус, а только снизит темпы распространения. По его убеждению, болезнь продолжит носить эпидемический характер.