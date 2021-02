Ученые назвали группу людей, менее защищенных от COVID-19

Пациенты с деменцией (приобретенное слабоумие) и наиболее распространенным ее типом – болезнью Альцгеймера подвержены повышенному риску заражения новым коронавирусом.

Те, кто страдает когнитивным расстройством, с большей вероятностью будут и госпитализированы из-за инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного The Journal of the Alzheimer's Association.

Отмечается, что ученые из Западного резервного университет Кейза (Кливленд, штат Огайо, США), проанализировали данные электронных медицинских карт почти 62 миллионов взрослых американцев в период с февраля по август 2020 года. Из 15 770 пациентов с COVID-19 у 810 также была деменция.

После поправки на несколько факторов, таких как возраст, пол и раса, исследователи определили, что те, кто страдает приобретенным слабоумием, в два раза чаще заражаются новым коронавирусом, чем те, кто не страдает от него. Специалисты пришли к выводу, что помимо более частых госпитализаций из-за осложнений инфекции, пациенты с деменцией чаще умирают от последствий COVID-19.

В частности, риск госпитализации у таких людей составлял около 59%, что более чем вдвое выше по сравнению с теми, кто не страдает этим заболеванием. Между тем общий риск смертности в исследовании составлял около 5%, но подскочил до 20% для пациентов с деменцией.

Исследование также показало, что чернокожие пациенты с деменцией с большей вероятностью попадут в больницу или умрут от COVID-19 по сравнению с белыми пациентами с этой же болезнью. Около 73% чернокожих пациентов с деменцией были госпитализированы из-за COVID-19 за период исследования и 53% белых.

Кроме того, за период исследования умерли около 23% чернокожих пациентов с деменцией и 19% белых.

"Факторы риска подхватить коронавирус, которые также являются таковыми для возникновения деменции (например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, ожирение, астма, хроническое заболевание почек), действительно способствовали высокому риску COVID-19 у пациентов с деменцией. Это исследование подчеркивает необходимость защиты таких людей, особенно чернокожих, в рамках стратегии борьбы с пандемией", – подытожили ученые.

