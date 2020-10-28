Ученые назвали главный орган в заражении и распространении COVID-19

Виктор Литвиненко Пульмонология 17:14, 28.10.2020 Обновлено: 17:19, 28.10.2020

Ротовая полость является ключевым местом для проникновения коронавируса в организм и его размножения.

К такому выводу пришли американские ученые, работа которых опубликована на medRxiv, пишет MedicalXpress.

Обнаружено, что коронавирус может проникать в слюнные железы и там размножаться. Инфицированная слюна при проглатывании попадает в желудочно-кишечный тракт или вдыхается в легкие, где может привести к пневмонии. Ученые установили, что количество вируса в слюне пациента положительно коррелировало с изменениями вкуса и запаха.

Исследование, определяющее рот как первичный очаг заражения COVID-19, первое в своем роде. До этого внимание ученых было сосредоточено на носу и легких. Полученные результаты подчеркивают важность ношения маски и физического дистанцирования.

Ранее MedOboz писал, что ученые назвали ключевой фактор в распространении коронавируса.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

В Кабмине объяснили, почему деньги для онкобольных отдали на дороги

Отец Муждабаева умер от коронавируса

Конституционный Суд отменил ответственность за незаконное обогащение – СМИ

Скандальная Штепа оправдала провал на выборах в Славянске антикампанией "мразей"

В "ЕС" сообщили об уверенной победе в Ривне на выборах в областной и городской советы