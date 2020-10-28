Ученые назвали главный орган в заражении и распространении COVID-19

Ротовая полость является ключевым местом для проникновения коронавируса в организм и его размножения.

К такому выводу пришли американские ученые, работа которых опубликована на medRxiv, пишет MedicalXpress.

Обнаружено, что коронавирус может проникать в слюнные железы и там размножаться. Инфицированная слюна при проглатывании попадает в желудочно-кишечный тракт или вдыхается в легкие, где может привести к пневмонии. Ученые установили, что количество вируса в слюне пациента положительно коррелировало с изменениями вкуса и запаха.

Исследование, определяющее рот как первичный очаг заражения COVID-19, первое в своем роде. До этого внимание ученых было сосредоточено на носу и легких. Полученные результаты подчеркивают важность ношения маски и физического дистанцирования.

Ранее MedOboz писал, что ученые назвали ключевой фактор в распространении коронавируса.

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