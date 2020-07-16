Ученые назвали главные признаки осложнений от коронавируса

Ученые из Франции пришли к выводу, что общим признаком людей с осложнениями от коронавируса (COVID-19) является дефицит ответа интерферона и усиленное воспаление.

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Как пишет журнал Science, исследователи изучили 50 больных, зараженных коронавирусом, с различными симптомами: от небольшого кашля до тяжелой дыхательной недостаточности, вынуждающей врачей подключить пациента к аппарату ИВЛ.

В частности, были проанализированы кровь, ткани, иммунные клетки и другие биоматериалы.

Обнаружен признак осложнений при COVID-19

В результате оказалось, что у тяжелобольных пациентов наблюдался недостаток интерферонов типа I, которые используются иммунной системой для борьбы с вирусом. При этом известно, что выработка интерферонов замедляет прогрессирование коронавирусной инфекции.

По мнению ученых, интерферон является ключевым фактором, влияющим на симптомы и выздоровление пациента, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, вирусную пневмонию при коронавирусе считают атипичной из-за того, что в большинстве случаев она протекает нестандартно.

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