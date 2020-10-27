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/ Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Ученые назвали фактор, увеличивающий смертность от COVID-19

1.7т
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Длительное влияние загрязненного воздуха может увеличивать риск смерти от коронавируса на 15% по всему миру.

Как пишет MedicalXpress, результаты научного исследования были опубликованы в журнале Cardiovascular Research.

По мнению ученых, прямой причинно-следственной связи между смертностью от коронавируса и загрязнением воздуха нет. Этот фактор влияет опосредованно: может усугублять сопутствующие заболевания, например, органов дыхания или сердечно-сосудистой системы.

Загрязненный воздух может увеличивать риск смерти от коронавируса
Загрязненный воздух может увеличивать риск смерти от коронавируса

Загрязненный воздух, а точнее частицы РМ 2,5, при вдохе попадают в легкие, откуда мигрируют в кровь и кровеносные сосуды. Там они вызывают воспаление и окислительный стресс, что приводит к повреждению эндотелия, выстилающего сосуды изнутри.

Вирус COVID-19, попадая в организм, вызывает аналогичные повреждения в кровеносной системе. Поэтому объединение длительного воздействия загрязненного воздуха и заражения коронавирусом негативно повлияет на сердце и сосуды. Это сделает организм уязвимее и менее устойчивым к COVID-19.

Ранее MedOboz сообщал о разработке экспресс-тест для обнаружения вируса SARS-CoV-2 в сточных водах. Это позволит контролировать распространение патогена.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Тег
Экология
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