Ученые назвали эффективный способ избежать заражения COVID-19

Мирослав Семенюк Пульмонология 16:47, 11.08.2020 Обновлено: 17:10, 11.08.2020

Чтобы избежать заражения коронавирусом в помещении, необходимо правильно проветривать комнату, избавляясь от застоявшегося воздуха.

Как пишет в The Conversation профессор инженерной механики Университета Колорадо в Боулдере (США) Шелли Миллер, если вирус попал в воздух внутри здания, можно попробовать удалить патоген из помещений или дать доступ свежему воздуху снаружи.

Необходимо правильно проветривать помещения

Если внутри находится несколько человек, то обновлять воздух в норме следует не реже 6 раз каждый час. Этот показатель называется скоростью воздухообмена. В коммерческие зданиях воздух обычно подается через системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а в жилых домах – через открытые окна, двери и щели.

В случае пандемии обновление воздуха должно происходить чаще. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что скорость воздухообмена, равная 9 разам в час, помогает уменьшить распространение SARS, MERS и H1N1 в больнице Гонконга.

Однако многие здания в США и других странах, особенно школы, не соответствуют рекомендуемым нормам вентиляции. В этом случае Миллер советует держать окна и двери открытыми.

Чтобы узнать, является ли уровень воздухообмена в помещении оптимальным для предотвращения распространения коронавируса, можно определить концентрацию углекислого газа. На улице уровень двуокиси углерода составляет чуть более 400 частей на миллион (ррm), в хорошо проветриваемых помещениях – около 800 частей на миллион.

По мнению Миллер, чтобы не заразиться коронавирусом, концентрация должна быть ниже 600 ppm. Для определения концентрации можно воспользоваться датчиками углекислого газа с точностью в пределах 50 ppm.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог назвал 4 главные фактора по сдерживанию коронавируса в Украине.

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