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/ Пульмонология

Ученые назвали эффективный способ избежать заражения COVID-19

7.2т
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Чтобы избежать заражения коронавирусом в помещении, необходимо правильно проветривать комнату, избавляясь от застоявшегося воздуха.

Как пишет в The Conversation профессор инженерной механики Университета Колорадо в Боулдере (США) Шелли Миллер, если вирус попал в воздух внутри здания, можно попробовать удалить патоген из помещений или дать доступ свежему воздуху снаружи.

Необходимо правильно проветривать помещения

Необходимо правильно проветривать помещения

Если внутри находится несколько человек, то обновлять воздух в норме следует не реже 6 раз каждый час. Этот показатель называется скоростью воздухообмена. В коммерческие зданиях воздух обычно подается через системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а в жилых домах – через открытые окна, двери и щели.

В случае пандемии обновление воздуха должно происходить чаще. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что скорость воздухообмена, равная 9 разам в час, помогает уменьшить распространение SARS, MERS и H1N1 в больнице Гонконга.

Однако многие здания в США и других странах, особенно школы, не соответствуют рекомендуемым нормам вентиляции. В этом случае Миллер советует держать окна и двери открытыми.

Чтобы узнать, является ли уровень воздухообмена в помещении оптимальным для предотвращения распространения коронавируса, можно определить концентрацию углекислого газа. На улице уровень двуокиси углерода составляет чуть более 400 частей на миллион (ррm), в хорошо проветриваемых помещениях – около 800 частей на миллион.

По мнению Миллер, чтобы не заразиться коронавирусом, концентрация должна быть ниже 600 ppm. Для определения концентрации можно воспользоваться датчиками углекислого газа с точностью в пределах 50 ppm.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог назвал 4 главные фактора по сдерживанию коронавируса в Украине.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Тег
Коронавирус
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