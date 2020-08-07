Ученые назвали алкогольный напиток, который облегчит течение коронавируса

Антиоксидант также содержится в арахисе, фисташках, какао, малине, винограде, чернике и клюкве

О свойствах антиоксиданта пишут ученые из Университета Лаваля в Канаде

Содержащийся в красном и белом вине антиоксидант ресвератрол способен понизить тяжесть ОРДС, который часто сопровождает коронавирус

Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает коронавирус.

Об этом пишут "Известия", ОРДС представляет собой дыхательную недостаточность, вызванную воспалительным процессом в легких. Он вызывает одышку, учащенное дыхание, синеватый окрас кожи.

Однако, как выяснили канадские исследователи, снижать тяжесть этого синдрома способно большое содержание в организме особого фермента ACE2. Его концентрацию в организме увеличивает антиоксидант ресвератрол, содержащийся в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, винограде, чернике и клюкве.

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Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин, рост концентрации ACE2, с одной стороны, может увеличить риск проникновения коронавируса в клетку. С другой, когда фермент не работает, это приводит к увеличению количества пептида AngII, усугубляющего воспалительную реакцию. Например, он сужает сосуды.

"Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияют на течение COVID-19", – пришел к выводу специалист.

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