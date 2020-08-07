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/ Пульмонология

Ученые назвали алкогольный напиток, который облегчит течение коронавируса

  • Содержащийся в красном и белом вине антиоксидант ресвератрол способен понизить тяжесть ОРДС, который часто сопровождает коронавирус

  • О свойствах антиоксиданта пишут ученые из Университета Лаваля в Канаде

  • Антиоксидант также содержится в арахисе, фисташках, какао, малине, винограде, чернике и клюкве

38.5т
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Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает коронавирус.

Об этом пишут "Известия", ОРДС представляет собой дыхательную недостаточность, вызванную воспалительным процессом в легких. Он вызывает одышку, учащенное дыхание, синеватый окрас кожи.

Однако, как выяснили канадские исследователи, снижать тяжесть этого синдрома способно большое содержание в организме особого фермента ACE2. Его концентрацию в организме увеличивает антиоксидант ресвератрол, содержащийся в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, винограде, чернике и клюкве.

Ученые назвали алкогольный напиток, который облегчит течение коронавируса

Ученые назвали алкогольный напиток, который облегчит течение коронавируса

Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин, рост концентрации ACE2, с одной стороны, может увеличить риск проникновения коронавируса в клетку. С другой, когда фермент не работает, это приводит к увеличению количества пептида AngII, усугубляющего воспалительную реакцию. Например, он сужает сосуды.

"Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияют на течение COVID-19", – пришел к выводу специалист.

Ранее OBOZREVATEL писал об исследовании, которое показало, что коронавирус может приводить к таким осложнениям у пациентов, как бред, инсульт, повреждение нервов и воспаление головного мозга.

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Автор
Ольга Липич Ольга Липич
Тема
Коронавирус
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