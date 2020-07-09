Ученые нашли вирус, который вызывает депрессию

Пульмонология 02:00, 10.07.2020

Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус.

Как сообщил РИА Новости профессор Медицинского университета Дзикэй Кадзухиро Кондо, специалисты исследовали шестой вирус герпеса, носителями которого являются все люди.

Этот вирус содержится обычно в крови, однако во время стресса может проявляться и в слюне. При таком раскладе он начинает заражать обонятельную луковицу в полости носа, а затем его ген производит протеин SITH-1. В свою очередь, протеин направляет в клетки луковицы кальций, который их в итоге убивает.

"Обонятельная луковица играет важную роль в мозге, она связана и с эмоциями. Поэтому когда клетки обонятельной луковицы умирают, это влияет и на эмоции. Например, накапливается стресс... Это является причиной депрессии", – отметил Кондо.

Ученые доказали, что вирус вызывает депрессию
pixabay.com

В ходе исследования ученые выяснили, что при наличии у человека протеина SITH-1 риск возникновения депрессии у него возрастал в 12 раз.

Данный белок был найден у 80% людей с подтвержденной депрессией.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария впал в депрессию из-за коронавируса.

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