Ученые нашли вероятный способ отследить случаи COVID-19 за четыре часа

Австралийские ученые заявили о разработке метода быстрого секвенирования генома. Он якобы способен до четырех часов сократить время, необходимое для отслеживания источника случаев коронавируса.

Отмечается, что это поможет быстро сдержать любые будущие вспышки инфекции. Исследование провели специалисты Института медицинских исследований Гарвана в сотрудничестве с Университетом Нового Южного Уэльса, передает Reuters.

По словам экспертов, геномное тестирование помогает отследить причину случаев COVID-19, источник заражения которых остается неизвестным. До сих пор на получение результатов часто уходило больше суток.

Ученые разработали секвенирование генома, чтобы отслеживать случаи COVID-19 в течение четырех часов

Секвенирование (общее название методов, позволяющих установить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК) генома может помочь ученым отслеживать небольшие изменения вируса в национальном или международном масштабе, чтобы понять, как он распространяется. А также дать представление о том, как связаны между собой различные случаи.

"Когда выявляется новый "загадочный" случай коронавируса, каждая минута на счету", – подчеркнула в отчете об исследовании ученый Ира Девесон.

Геном COVID-19 составляет около 30 000 букв, хотя это и не много по сравнению с 3 миллиардами букв, составляющими ДНК или дезоксирибонуклеиновую кислоту генома человека.

При этом коронавирус может изменять генетическую сигнатуру хозяев, воспроизводя себя внутри них.

"Выявив эту генетическую вариацию, мы можем установить, как связаны разные случаи коронавируса", – пояснила ученый Ровена Булл.

Примечательно, что Австралия в значительной степени избежала большого числа случаев заболевания и смертей от COVID-19 по сравнению с другими развитыми странами. Там начали осторожно ослаблять ограничения после того, как за последние несколько дней не было зарегистрировано ни одного местного случая инфицирования.

Данные по заболеваемости COVID-19 в Австралии. Источник: Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Великобритании назвали расы, у которых самый высокий риск заражения новым типом коронавируса.

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