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/ Пульмонология

Ученые нашли в крови предвестник тяжелых последствий COVID-19

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Низкий уровень содержания белка реналазы в крови может предсказать худшие последствия для здоровья у пациентов с подтвержденным COVID-19.

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К такому выводу пришла команда ученых из Йельской школы медицины (США). Об этом сообщает Daily Mail.

Стоит отметить, что реналаза (RNLS) – это недавно обнаруженный белок, который выделяется в кровь из почек и играет роль в регулировании кровяного давления и борьбе с воспалением.

Ученые нашли в крови предвестник тяжелых последствий COVID-19

В ходе исследования выяснилось, что пациенты с более низким уровнем реналазы на 68 процентов чаще испытывают проблемы с дыханием и требуют подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, чем те, у кого уровень RNLS более высокий.

Помимо этого, люди, госпитализированные с более низким уровнем указанного белка, чаще умирали после осложнений от COVID-19.

Ученые говорят, что просят об ускоренном одобрении результатов их исследования Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), чтобы выяснить, можно ли использовать белковые "инъекции" в качестве лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, у людей, страдающих заболеванием поджелудочной железы, был обнаружен новый симптом, который может быть связан с проявлением коронавирусной инфекции.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Здоровье Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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