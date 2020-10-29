Ученые нашли связь между коронавирусом и инсультом

Ученые из Кембриджского университета установили связь между коронавирусом и инсультом – острым нарушением мозгового кровообращения.

Как передает Lenta.ru, результаты исследования опубликованы в International Journal of Stroke.

Согласно полученным данным, пациенты, зараженные COVID-19, переживают инсульт в среднем на шесть лет раньше по сравнению с остальными. Также было обнаружено, что доля смертельных исходов при инсульте у людей с ковидом в два раза выше, чем у неинфицированных больных.

По мнению специалистов, как минимум каждый сотый зараженный, которого госпитализируют, сталкивается с инсультом.

MedOboz ранее писал, что ученые обнаружили признак, позволяющий предсказать смерть от COVID-19. Он связан с повреждением сердца.

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