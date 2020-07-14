Ученые пришли к выводу, что с помощью живых свиней можно восстановить человечески легкие, поврежденные вследствие смертельной болезни. Это потенциально может помочь решить нехватку донорских легких.

Об этом группа исследователей из Колумбийского университета написала в научной публикации в издании Nature Medicine. Экспериментальная методика специалистов заключается в "сочетании" систем кровообращения больного человека и живой свиньи. За основу ученые взяли уже существующую технику восстановления донорского органа – перфузию легких вне организма (ex vivo lung perfusion, EVLP).

Во время этой процедуры легкие помещают в стерильную камеру и подсоединяют к аппарату искусственной вентиляции, насоса и фильтров. Температуру органа поддерживают на уровне человеческого, а вместо крови легкими прокачивают специальную смесь. Недостаток EVLP – в том, что так поддерживать жизнеспособность органа за пределами человеческого тела можно где-то до восьми часов. Именно с помощью свиней исследователям удалось продлить этот срок до четырех дней.

Ученые нашли способ восстановить поврежденные легкие

Авторы исследования для проверки методики приняли шесть легких, которые признали непригодными для трансплантации. Пять из них подсоединили к яремной вене свиней в состоянии анестезии, через канюлю. Животным предварительно дали иммунодепрессанты, чтобы их иммунная система не повредила легкие. Шестое легкое стало контрольным. В течение 24 часов исследователи сравнивали состояние контрольного легкого с "подключенными" к свиньям. Состояние последних значительно улучшилось: наиболее поврежденное из них, которое не смогли восстановить через EVLP, несколько восстановилось – хотя и не полностью, чтобы быть готовым к трансплантации.

Однако, ученые предостерегли, что для клинических исследований методика пока не готова. Ведь свиней нужно предварительно подбирать, чтобы во время процедуры они не передали легким свои болезни.

"В конце концов, мы прогнозируем, что ксеногенное кросциркулювание может быть применено как трансляционная исследовательская платформа для обогащения исследований в области трансплантологии, а также как биомедицинская технология, которая поможет решить проблемы нехватки органов", – пишут авторы исследования.

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