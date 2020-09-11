Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Ученые нашли способ борьбы с супербактерией, массово убивающей людей

Читать материал на украинском

Ученые из Университета Пердью в Австралии разработали препарат для борьбы со смертельно опасным лекарственно-устойчивым энтерококком.

Как сообщается в Journal of Medicinal Chemistry, супербактерия ежегодно убивает 2 тысячи человек в одних только США.

Исследователи получили биологические активные молекулы на основе препарата ацетазоламида, который использовался более 80 лет в борьбе с глаукомой, застойной сердечной недостаточностью и другими заболеваниями. Эти соединения обладают повышенной активностью против клинических штаммов энтерококка, вызывающего внутрибольничные инфекции.

Разработано оружие против массово убивающего энтерококка

Разработано оружие против массово убивающего энтерококка

medargo.ru

Одни молекулы быстро всасываются и борются с системной инфекцией, а другие способны уничтожать бактерии внутри желудочно-кишечного тракта.

Энтерококки проникают в кишечный тракт, при этом наиболее высок риск инфекции для тех, кто был госпитализирован и находится в больнице, поэтому энтерококковые инфекции относят к внутрибольничным. Они могут стать причиной перитонита, когда в брюшную полость попадает содержимое кишечника.

Как и остальные супербактерии, энтерококки обладают массовой устойчивостью к антибиотикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые показали, как эволюционирует бактерия кишечной палочки.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Теги
инфекция исследование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости