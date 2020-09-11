Ученые нашли способ борьбы с супербактерией, массово убивающей людей

Ученые из Университета Пердью в Австралии разработали препарат для борьбы со смертельно опасным лекарственно-устойчивым энтерококком.

Как сообщается в Journal of Medicinal Chemistry, супербактерия ежегодно убивает 2 тысячи человек в одних только США.

Исследователи получили биологические активные молекулы на основе препарата ацетазоламида, который использовался более 80 лет в борьбе с глаукомой, застойной сердечной недостаточностью и другими заболеваниями. Эти соединения обладают повышенной активностью против клинических штаммов энтерококка, вызывающего внутрибольничные инфекции.

Разработано оружие против массово убивающего энтерококка medargo.ru

Одни молекулы быстро всасываются и борются с системной инфекцией, а другие способны уничтожать бактерии внутри желудочно-кишечного тракта.

Энтерококки проникают в кишечный тракт, при этом наиболее высок риск инфекции для тех, кто был госпитализирован и находится в больнице, поэтому энтерококковые инфекции относят к внутрибольничным. Они могут стать причиной перитонита, когда в брюшную полость попадает содержимое кишечника.

Как и остальные супербактерии, энтерококки обладают массовой устойчивостью к антибиотикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые показали, как эволюционирует бактерия кишечной палочки.

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