Ученые нашли "секретный ингредиент" для эффективной вакцины против COVID-19

В Австралии ученые сообщили, что, возможно, они нашли "секретный ингредиент" для эффективной вакцины против малярии, который поможет в борьбе с COVID-19.

Исследование провели в Институте Питера Доэрти в Мельбурнском университете, передает Daily Mail.

"Наша вакцина усиливает армию клеток-киллеров, которые затем могут уничтожить зараженные малярией клетки. Так что это совсем другой подход. И это чрезвычайно эффективно", – рассказала соавтор исследования Ирина Камински.

Пандемия COVID-19

Ученые нашли белок, который распознает иммунная система.

"Мы можем использовать этот белок для информирования иммунной системы о том, что это белок малярии, и его нужно уничтожить. С помощью нескольких уловок мы можем создать защитный иммунитет в легких. Таким образом, мы можем использовать эту стратегию для создания клеток-киллеров, которые готовы и ждут чего-то вроде вируса COVID-19, чтобы заразить легкие и уничтожить его до того, как он действительно закрепится", – отметила она.

Также сообщается, что Австралийская организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) ускорила тестирование двух вакцин-кандидатов из США и Великобритании.

Обычно тестирование вакцины занимает около двух лет, но в условиях пандемии COVID-19 этот процесс ускорили.

"Ожидается, что тестирование займет около трех месяцев", – заявил представитель CSIRO.

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