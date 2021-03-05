Ученые нашли побочный эффект у вакцины от коронавируса Moderna. Фото

Американские ученые нашли побочный эффект у вакцины от коронавируса американской компании Moderna в виде кожных высыпаний.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine. Реакция организма на препарат включает покраснение, уплотнение и болезненность в месте инъекции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Выяснилось, что отсроченные побочные эффекты наблюдались у 244 из 30 420 участников (0,8%) после первой дозы вакцины и у 68 участников (0,2%) после второй дозы. Обычно это проходило в течение следующих 4–5 дней.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, существует шесть противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Среди них – тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и беременность.
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