Ученые нашли новый способ предсказывать распространение коронавируса при помощи канализационных вод.

Об этом говорится в докладе команды исследователей из Йельского университета. Суть метода заключается в измерении уровня зараженности вирусом городских сточных вод.

По заявлению ученых, информация об уровне зараженности канализации позволяет очень точно назвать количество новых случаев заболевания на следующей неделе.

Канализационные воды помогут предсказать распространение коронавируса – ученые

Специалисты подчеркивают, что для принятия решений о смягчении ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией, необходимо своевременное информирование. Данное исследование призвано предоставить нужные данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что самым надежным способом защититься от коронавируса является мытье рук.