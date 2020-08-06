Ученые нашли новый способ лечения коронавируса

В России создали светодиодную установку для безопасного лечения от тяжелых заболеваний, включая коронавирус.

Новый способ лечения COVID-19 нашли студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", сообщает РИА Новости.

Установка основана на применении фотодинамического метода – облучения светом в красном диапазоне спектра больших поверхностей тела. Этот метод ранее разрабатывался в институте для диагностики и лечения опухолей.

"Это один из новейших методов лечения с использованием фотосенсибилизаторов. Они вводятся в организм пациента, где захватываются вирусами и под действием облучения убивают вирус. При этом фотосенсибилизаторы дезактивируют иммунокомпетентные клетки, ответственные за цитокиновый шторм, и тем самым позволяют избежать смертельно опасной реакции иммунной системы организма на вирус. Фотодинамическая методика обладает высокой эффективностью и минимальным количеством побочных эффектов, практически не дает осложнений", – рассказал профессор Виктор Лощенов.

По его словам, ранее в мире не было установок, способных проводить облучение с достаточной плотностью мощности и энергии без вреда для пациента. Существующие системы обладали мощностью в 1,5 Вт, но этого было недостаточно: требовалось увеличить мощность почти в 10 раз, минимум до 12 Вт.

Новое лечение уже успели получить более 40 больных коронавирусом. Сразу после облучения у пациентов было отмечено повышение сатурации кислорода в крови, исчезала боль в легких, к ним возвращалось обоняние. Выздоровление в этой группе шло значительно быстрее, чем у тех, кто не получал облучение.

Как писал OBOZREVATEL ранее, израильский иммунолог профессор Яков Беркун предупредил об опасности поспешной вакцинации от коронавируса.