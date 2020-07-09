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/ Пульмонология

Ученые нашли новые эффективные препараты от COVID-19

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Ученые из США выявили 4 фармацевтических компонента, которые могут стать основной для лекарства от коронавируса (COVID-19).

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Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Research. Исследования были проведены специалистами Университета Южной Флориды в Америке, а также их коллегами из Аризонского университета. Первыми стали боцепревир, который в настоящее время применяется при лечении Гепатита С, а также GC-376, являющийся антивирусным препаратом.

Оба средства воздействуют на протеазу Mpro, которая играет ключевую роль в размножении вируса и заражении новых клеток. Они способны подавлять репликацию коронавируса в клетках человека.

Ученые нашли новые эффективные препараты от CіOVID-19

Ученые нашли новые эффективные препараты от CіOVID-19

Отмечается, что специалисты уже давно рассматривают Mpro как мишень для лекарств, направленных против генетически сходных с SARS-CoV-2 вирусов, вызывающих SARS и MERS. GC-376 является потенциальным препаратом для лечения кошек, зараженных коронавирусом, который вызывает инфекционный перитонит.

В числе кандидатов на роль антикоронавирусного лекарства учеными рассматриваются также ингибиторы кальпаина II и XII. Эти препараты обладают противоопухолевой активностью, помогают против нейродегенеративных заболеваний и обладают противовирусным действием.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская комиссия одобрила использование первого препарата для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) – ремдесивира.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
США
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