Ученые нашли более заразные типы COVID-19

Молекулярные биологи проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к COVID-19, и пришли к выводу, что вирус разделился на три отдельные линии-подтипы.

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У каждой из них есть набор мутаций в ключевых генах, повышающих заразность. Результаты исследований группы ученых под руководством доцента Тасманийского университета в Хобарте Майкла Чарльстона, опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Во время научного эксперимента выяснилось, что обнаруженные линии отличаются как заразностью и другими биологическими свойствами, так и тем, как они распространялись по разным уголкам Земли.

Так, первые две из них, которые специалисты назвали "линией A" и "линией B", по своим свойствам похожи на подтипы S и L, которые ранее предложили китайские ученые, но их выводы тогда признали сомнительными.

"Они слабо отличаются друг от друга. Эти разновидности появились в первые дни развития эпидемии, еще в ноябре или декабре 2019 года. Изначально "линия A" и "линия B" распространялись на территории Китая, однако впоследствии они попали в другие страны Азии и на западное побережье США", – говорят ученые.

При этом утверждают, что третий подтип коронавируса, "линия C", появился значительно позже – в конце февраля. Причем он возник уже на территории Европы и отличается от двух других набором значимых мутаций в гене S, которые отвечают за проникновение SARS-CoV-2 в клетки человека, а также в гене ORF1ab, критически важном для размножения вируса.

По словам исследователей, эти изменения не только повысили заразность вируса, но и сделали его более изменчивым, ускорив процесс накопления мутаций в его геноме.

"Появление "линии C" объясняет то, почему вирус начал стремительно распространяться по Европе в начале марта. Сейчас эта линия – самая распространенная разновидность вируса в мире", – предполагают профессор Чарльстон и его коллеги.

Хотя они не исключают, что "линия C" могла так быстро распространиться по европейским странам и из-за случайных факторов. Например, из-за того, что она первой проникла на их территорию и смогла закрепиться там. Исследователи подчеркивают, что последующие наблюдения за распространением подтипов COVID-19, особенно в странах Ближнего Востока, по которым почти нет данных, покажут, какая из этих двух гипотез ближе к истине.

Отметим: другие специалисты подчеркивают, что пока статью этих ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, поэтому к выводам из нее следует относиться осторожно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи из Кембриджского университета составили карту генетической истории инфекции с декабря 2019-го по март 2020 года и тоже пришли к выводу, что в мире распространяется три штамма COVID-19 – А, В и С.