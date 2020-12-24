Ученые нашли лекарство, которое может снизить тяжесть коронавируса

Израильские ученые доказали, что препарат фенофибрат для снижения уровня жиров в организме может значительно изменить тяжесть коронавируса и способ лечения пациентов с этим заболеванием.

По словам исследователей, ни один доброволец, который принимал лекарства, не умер от COVID-19, а время течения болезни у них значительно уменьшось. Об этом пишет EurekAlert.

Отмечается, что коронавирус препятствует эффективному расщеплению жира в легких. Поэтому в ходе исследования специалисты установили эффективность в этом фенофибрата (Tricor) – одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препарата, который присутствует на рынке с 1975 года и был разработан для борьбы с высоким уровнем триглицеридов (жиров) в организме.

Ученые нашли препарат, который якобы может снизить тяжесть течения COVID-19

Начальные лабораторные результаты и новые данные от 1500 израильских пациентов с COVID-19 были многообещающими. Люди принимали много подобных лекарств, но именно фенофибрат, говорят специалисты, помогает остановить прогрессирование болезни у зараженных COVID-19, уменьшая повреждения легких.

Подчеркивается, якобы пациенты, которые лечились этим препаратом, за считанные дни выздоравливали от инфекций в легких, вызванных коронавирусом. Исследование даже показало, что "среди этих пациентов была нулевая смертность".

По мнению исследовательской группы, применение этого признанного препарата, который широко доступен, недорогой и доказал свою безопасность, может изменить последствия COVID-19 – от разрушительного заболевания до гораздо более управляемой формы респираторной простуды.

Теперь израильские ученые продолжат исследования параллельно с другими клиническими центрами в США, Южной Америке и Европе.

"Даже сейчас, когда мы видим внедрение многочисленных вакцин, направленных на снижение передачи болезни и защиту уязвимых групп населения, этот препарат может помочь в прямом лечении вируса и снизить его серьезность и смертность. Мы надеемся увидеть первые результаты клинических исследований в ближайшие месяцы", – отмечают ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач из Израиля рассказал о побочных эффектах, которые проявляются у людей, получивших прививку вакциной против COVID-19 от Pfizer.

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