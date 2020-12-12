Ученые нашли гены, которые могут быть причиной тяжелой формы COVID-19

Некоторые пациенты, которые в тяжелой форме переносят коронавирусную инфекцию COVID-19, могут иметь гены, из-за которых течение болезни усугубляется.

К такому выводу пришли специалисты Эдинбургского университета, их исследование обнародовано в журнале Nature. Отмечается, что в изучении вопроса брали участие 2,2 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом СOVID-19.

Так, исследователи проанализировали ДНК пациентов, затем их геномы сравнили с геномами здоровых людей с целью определить различия и нашли несколько. Первым из них оказался ген TYK2.

Также они обнаружили одни и те же модификации генов OAS1, OAS2, OAS3, а также TYK2, DPP9 и IFNAR2. Как говорится в исследовании, вариации в пяти генах были связаны с развитием тяжелого течения COVID-19. Как утверждают ученые, они могут приводить к нарушению формирования иммунитета и развитию воспаления легких.

Авторы публикации уверены: это исследование может пролить свет на то, где именно происходит сбой в иммунной системе, и помочь подобрать новые методы лечения.

"Если мы выберем правильное вмешательство для следующих клинических испытаний, то мы обнаружим, что оно сработает раньше и может спасти десятки тысяч жизней", – заявил консультант Королевской больницы Эдинбурга профессор Кеннет Бейли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские ученые выяснили, что тяжелые симптомы коронавируса и смертность от заболевания чаще встречается у мужчин. Это, по их мнению, свидетельствует о том, что половые стероиды у женщин могут играть защитную роль.

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