Ученые нашли эффективный препарат против коронавируса: ускоряет выздоровление на неделю

Международная группа ученых опубликовала данные экспериментального лечения, доказывающих эффективность применения интерферона против SARS-CoV-2. Больные выздоравливали на неделю раньше, а воспаление в организме было значительно слабее.

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Как говорится в исследовании, применение этой же терапии 17 лет назад во время вспышки пневмонии SARS в Китае также было эффективным.

Сообщается, что эксперимент проходил с участием 77 пациентов, проходивших лечение от COVID-19 средней степени тяжести в Ухани в период с 16 января по 20 февраля 2020 года.

Ученые нашли эффективный препарат против коронавируса

Отмечается, что лечение в рамках исследования базировалось на экспериментальной терапии, интерфероном α2b и арбидолом. В результате выявлено, что применение интерферона-α2b ускоряло выздоровление примерно на 7 дней по сравнению с арбидолом.

При этом интерферон показал положительный эффект как при отдельном применении, так и в комбинации с арбидолом. Подобного самостоятельного действия у арбидола не было.

Кроме того, в исследовании говорится, что благоприятное влияние интерферона наблюдалось у людей любого возраста и пола и не зависело от наличия сопутствующих заболеваний. Выявлено, что он ускоряет очищение верхних дыхательных путей от вируса и уменьшает выработку воспалительных биомаркеров.

"Полученные результаты указывают на терапевтическую эффективность интерферона-α2b против COVID-19", – подытожила автор исследования Элеонора Фиш из Университета Торонто.

При этом ученые отметили, что окончательное подтверждение таких выводов покажут плацебо-контролируемые исследования, где одной группе пациентов будут давать интерферон-α2b, а второй плацебо.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из США назвали четыре препарата, эффективно способны бороться с COVID-19. Среди них: ремдесивир, 5-фторурацил, рибавирин и фавипиравир.

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