Ученые нашли антитело, которое блокирует коронавирус

Ученые определили антитело, которое предотвращает заражение живых клеток коронавирусом COVID-19.

Как пишет Daily Mail, это открытие может изменить "течение инфекции" или защитить незараженного человека, подвергшегося воздействию вируса. Как утверждают ученые, это антитело под названием 47D11 нейтрализует SARS-CoV-2 в культурах клеток человека, не давая ему прикрепиться к клеткам и проникнуть в них.

Этот прорыв дает надежду на лечение COVID-19, от которого на сегодняшний день погибло более 235 000 человек.

SARS-CoV-2, который стал причиной нынешней пандемии, по строению очень похож на SARS-CoV – возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома ("атипичной пневмонии"), чья вспышка пришлась на 2002−2003 годы. Исследователи обнаружили, что человеческое антитело 47D11 к S-белку на поверхности вируса SARS-CoV нейтрализует и SARS-CoV-2.

"Это исследование основано на работе, которую наши группы проделали в прошлом над антителами против SARS-CoV, появившимися в 2002-2003 году", – сказал ведущий автор исследования, профессор Беренд-Ян Бош из Утрехтского университета.

По его словам, используя эту коллекцию антител против SARS-CoV, доктора идентифицировали антитело, которое также нейтрализует инфекцию SARS-CoV-2 в культивируемых клетках.

"Такое нейтрализующее антитело может изменить ход инфекции у инфицированного хозяина, поддержать очистку от вируса или защитить незараженного человека, который подвергается воздействию вируса", – добавил он.

Антитела – это белки, которые вырабатываются определенными клетками иммунной системы, известными как В-клетки. Они способны связываться с "чужеродным" материалом, который пытается проникнуть в организм, таким как патогены, и непосредственно нейтрализовать их.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу. Это первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств.