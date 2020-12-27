Ученые начали испытывать препарат, который может дать мгновенный иммунитет к COVID-19

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) испытывают новый препарат Storm Chaser, который потенциально способен давать быстрый иммунитет к коронавирусу.

Речь идет о терапии антителами, которая, по мнению экспертов, может предотвратить заражение и спасти множество жизней, информирует The Guardian. Этот метод рассматривают в качестве неотложной помощи стационарным пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы помочь сдержать вспышки COVID-19.

Отмечается, что Storm Chaser или "Штормовой охотник" был разработан UCLH и фармацевтической компанией AstraZeneca, которая также вместе с Оксфордским университетом создала вакцину против коронавируса.

Британские ученые испытывают новый препарат для борьбы с COVID-19

Подчеркивается, что иммунный ответ на инъекцию препаратом возникнет уже в течение нескольких дней. Тогда как в случае одобренных вакцин выработка антител происходит в течение месяца).

Команда ученых надеется, что в ходе дальнейших исследований им удастся показать, как смесь антител защищает от COVID-19 в течении 6-12 месяцев. Участники испытания получают его в виде двух доз, одну за другой.

"Если мы сможем доказать, что это лечение работает и предотвратит дальнейшее заражение людей, это было бы интересным дополнением к арсеналу "оружия", разрабатываемого для борьбы с этим ужасным вирусом", – сказала вирусолог из больниц Лондонского университетского колледжа (UCLH) Кэтрин Хулихан, возглавляющая исследование этого препарата.

По ее словам, Storm Chaser может быть доступен уже в марте или апреле 2021 года, если он будет одобрен регулирующим органом по лекарственным средствам после рассмотрения данных исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Израиля нашли лекарство, которое может снизить тяжесть течения коронавирусной инфекции.