Ученые изобрели новый метод уничтожения COVID-19

Вирусологи из Колледжа ветеринарной медицины Канзасского государственного университета Юнджон Ким и Кен-Ок Чан опубликовали исследование о возможном терапевтическом лечении COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет Science Daily, они установили, что 3C-подобные ингибиторы протеазы, основного фермента при развитии коронавируса, блокируют его размножение и улучшают выживаемость у мышей, инфицированных патогеном.

В процессе исследования ученые убедились, что ингибиторы 3CLpro блокировали увеличение количества человеческих коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2 в культивируемых клетках и в организме подопытных мышей.

Поэтому команда пришла к выводу, что данный метод должен быть дополнительно исследован в качестве потенциального терапевтического средства для коронавирусной инфекции человека.

Новые соединения, описанные в статье ученых как возможное лекарство, были лицензированы и сейчас разрабатываются компанией Cocrystal Pharma.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute в Калифорнии проводят тестирование 21 лекарства, которое имеет шанс стать эффективным в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. 13 медикаментов из указанного перечня уже подтвердили свою безопасность для инфицированных.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!