Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии

Исследователи из Канады и США изучают возможность лечить коронавирус (COVID-19) с помощью радиотерапии.

Как пишет журнал Radiotherapy and Oncology, ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде сообщили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20%.

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Тем временем научная группа из Института рака Университета Эмори (США) уже опробовала эту методику на пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты.

В рамках исследования лучевой терапии легких подверглись 10 пациентов, еще 10 проходили обычное лечение в группе сравнения.

Получившие экспериментальное лечение инфицированные выздоравливали за три дня против 12 дней в контрольной когорте. Время до выписки из стационара было сокращено до 12 дней, в группе сравнения пациентов выписывали на 20-й день.

Однако специалисты-радиологи выпустили статью, в которой указали на серьезные побочные эффекты такого лечения. По их мнению, вполне возможно, что лучевая терапия в низких дозах может уменьшить воспаление при COVID-19. Но она также убьет B- и T-клетки иммунной системы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

В свою очередь, российские специалисты считают, что методика связана с повышенным риском развития рака и нуждается в испытаниях на животных.

Как писал OBOZREVATEL, в России заявили, что создали светодиодную установку для безопасного лечения от тяжелых заболеваний, включая коронавирус.