Ученые "достали" из организма лам эффективное вещество против COVID-19

Американские ученые во время исследований смогли получить из организма лам, как они утверждают, действенное вещество для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В будущем это планируют использовать для создания лекарства от COVID-19. Научная статья специалистов из медшколы Питтсбургского университета в штате Пенсильвания, опубликована в Science.

Так, ученые ввели в организм животных фрагмент S-белка или белка-шипа SARS-CoV-2. Спустя два месяца было обнаружено, что иммунная система лам стала вырабатывать зрелые нанотела от нового коронавируса.

Ученые из США объяснили, как им удалось "достать" из лам вещество, оказавшееся эффективным против COVID-19

Позже исследователи идентифицировали те нанотела, что сильнее всего связываются с SARS-CoV-2. По словам специалистов, они якобы эффективнее, чем другие, тоже взятые у лам. Доля же нанограмма антител якобы может уберечь огромное количество клеток от заражения COVID-19.

Отмечается, что по сравнению с человеческими антитела лам гораздо меньшие и более стабильны, а также способны лучше нейтрализовать SARS-CoV-2. Ученые предполагают, что со временем с их помощью можно будет создавать лекарства для борьбы с новым типом коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бельгийские ученые заявили, что ламы могут спасти от COVID-19. "Лечебные свойства" животных они доказали, исследуя возможность с помощью их антител побеждать другие коронавирусы – SARS и MERS.