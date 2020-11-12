Ученые "достали" из организма лам эффективное вещество против COVID-19
Американские ученые во время исследований смогли получить из организма лам, как они утверждают, действенное вещество для борьбы с коронавирусной инфекцией.
В будущем это планируют использовать для создания лекарства от COVID-19. Научная статья специалистов из медшколы Питтсбургского университета в штате Пенсильвания, опубликована в Science.
Так, ученые ввели в организм животных фрагмент S-белка или белка-шипа SARS-CoV-2. Спустя два месяца было обнаружено, что иммунная система лам стала вырабатывать зрелые нанотела от нового коронавируса.
Позже исследователи идентифицировали те нанотела, что сильнее всего связываются с SARS-CoV-2. По словам специалистов, они якобы эффективнее, чем другие, тоже взятые у лам. Доля же нанограмма антител якобы может уберечь огромное количество клеток от заражения COVID-19.
Отмечается, что по сравнению с человеческими антитела лам гораздо меньшие и более стабильны, а также способны лучше нейтрализовать SARS-CoV-2. Ученые предполагают, что со временем с их помощью можно будет создавать лекарства для борьбы с новым типом коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бельгийские ученые заявили, что ламы могут спасти от COVID-19. "Лечебные свойства" животных они доказали, исследуя возможность с помощью их антител побеждать другие коронавирусы – SARS и MERS.