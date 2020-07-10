Ученые докопались до природы COVID-19: несколько вирусов слились в один

Коронавирус (COVID-19) в тысячу раз активнее заражает людей, чем родственный вирус RaTG13, который был обнаружен у летучих мышей.

Такую высокую заразность ученые из Института Фрэнсиса Крика (Англия) объяснили тем, что вирус SARS-CoV-2 произошел из-за слияния нескольких видов коронавируса, передает The Daily Mail.

Так, исследователи изучили вирусы SARS-CoV-2 и RaTG13, которые совпали на 97 процентов. Однако небольшие различия делают SARS-CoV-2 более стабильным, что помогает ему в тысячу раз лучше цепляться за рецепторы клетки человека, которые получили название ACE2.

Именно рецептор ACE2 ученые назвали "ключом входа" в организм, из-за чего человек заражается COVID-19.

При этом ученые отметили, что их находка не помогает выяснить происхождение вируса. Но их работа дала понять, что вирус эволюционировал с течением времени естественным путем и не был создан человеком.

Также ученые подчеркнули, что вирус RaTG13 вряд ли будет вредным для человека и, вероятно, не сможет заразить наши клетки через рецептор ACE2.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили новый вид коронавируса у летучих мышей.