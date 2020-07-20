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/ Пульмонология

Убивает коронавирус за 40 секунд: ученые нашли метод

3.8т
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Ученые Новосибирского государственного университета нашли уникальный метод уничтожения патогенов коронавируса за 40 секунд.

Они научились воздействовать на COVID-19 методом фотодинамической терапии, сообщает "Рамблер". В РФ такую терапию используют для лечения некоторых форм злокачественных новообразований.

Российские ученые впервые провели исследования метода лазерной ФДТ для инактивации коронавирусов с помощью отечественных фотосенсибилизаторов.

"Удовлетворение от проведенного исследования было связано с тем, что вирус можно уничтожить за 40 секунд, используя поток лазерной энергии малой мощности и ничтожно малые количества лекарственных фотосенсибилизаторов. Исследователям удалось не только инактивировать фотодинамическим методом вирусную суспензию SARS-CoV-2, но и доказать, что зараженные вирусом SARS-CoV-2 культуры клеток излечиваются посредством ФДТ", – отметили в университете.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ультрафиолетовое излучение, проникающее летом в атмосферу планеты, способно быстро уничтожить коронавирус.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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