Убивает коронавирус за 40 секунд: ученые нашли метод

Ученые Новосибирского государственного университета нашли уникальный метод уничтожения патогенов коронавируса за 40 секунд.

Они научились воздействовать на COVID-19 методом фотодинамической терапии, сообщает "Рамблер". В РФ такую терапию используют для лечения некоторых форм злокачественных новообразований.

Российские ученые впервые провели исследования метода лазерной ФДТ для инактивации коронавирусов с помощью отечественных фотосенсибилизаторов.

"Удовлетворение от проведенного исследования было связано с тем, что вирус можно уничтожить за 40 секунд, используя поток лазерной энергии малой мощности и ничтожно малые количества лекарственных фотосенсибилизаторов. Исследователям удалось не только инактивировать фотодинамическим методом вирусную суспензию SARS-CoV-2, но и доказать, что зараженные вирусом SARS-CoV-2 культуры клеток излечиваются посредством ФДТ", – отметили в университете.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ультрафиолетовое излучение, проникающее летом в атмосферу планеты, способно быстро уничтожить коронавирус.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!