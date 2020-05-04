Китайские ученые выяснили, что препарат "Ремдесивир", который был утвержден в США для лечения коронавируса, останавливает размножение патогена, воздействуя на ключевой фермент – РНК-репликазы.

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Исследования специалистов опубликованное в журнале Science. Как утверждают ученые, когда коронавирус поражает эпителиальные клетки носоглотки он создает множество своих "клонов", которые накапливают в клетках свою РНК.

Во время этого процесса вирусная РНК кодирует в клетке создания белкового комплекса с ключевым ферментом – РНК-репликазы (это фермент, который катализирует синтез макромолекулы генетической памяти РНК по матрице РНК. Именно в этот фермент должны влиять все препараты, которые сейчас используют для лечения коронавируса).

"Ремдесивир" будет применяться только при тяжелом течении болезни

Таким образом, "Ремдесивир" останавливает размножение патогена, и подавляет репликацию (процесс самовоспроизведения нуклеиновых кислот, генов и хромосом) его генома.

Все это китайские микробиологи узнали в ходе исследования образцов с помощью криоэлектронных микроскопа. Они сравнили структуру РНК-репликазы в ее обычной форме с той, которая уже заблокирована "Ремдесивиром".

"Наше открытие обеспечивает критическое понимание механизма репликации вирусной РНК и дает надежный шаблон для моделирования и модификации существующих нуклеотидных лекарств, в частности, высокоэффективного EIDD-2801, для борьбы с инфекцией", – считают авторы.

Напомним, 2 мая сообщалось, что в США Управление продовольствия и медикаментов (FDA) одобрило препарат "Ремдесивир" компании Gilead Sciences для лечения пациентов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что исследования "Ремдесивира" началось 21 февраля, в нем приняли участие 1063 человека в 68 клиниках в США, Европе и Азии.