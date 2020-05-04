Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Убивает "клонов" COVID-19: ученые назвали механизм работы "Ремдесивира" от коронавируса

3.2т
Читать материал на украинском

Китайские ученые выяснили, что препарат "Ремдесивир", который был утвержден в США для лечения коронавируса, останавливает размножение патогена, воздействуя на ключевой фермент – РНК-репликазы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Исследования специалистов опубликованное в журнале Science. Как утверждают ученые, когда коронавирус поражает эпителиальные клетки носоглотки он создает множество своих "клонов", которые накапливают в клетках свою РНК.

Во время этого процесса вирусная РНК кодирует в клетке создания белкового комплекса с ключевым ферментом – РНК-репликазы (это фермент, который катализирует синтез макромолекулы генетической памяти РНК по матрице РНК. Именно в этот фермент должны влиять все препараты, которые сейчас используют для лечения коронавируса).

"Ремдесивир" будет применяться только при тяжелом течении болезни

"Ремдесивир" будет применяться только при тяжелом течении болезни

Таким образом, "Ремдесивир" останавливает размножение патогена, и подавляет репликацию (процесс самовоспроизведения нуклеиновых кислот, генов и хромосом) его генома.

Все это китайские микробиологи узнали в ходе исследования образцов с помощью криоэлектронных микроскопа. Они сравнили структуру РНК-репликазы в ее обычной форме с той, которая уже заблокирована "Ремдесивиром".

"Наше открытие обеспечивает критическое понимание механизма репликации вирусной РНК и дает надежный шаблон для моделирования и модификации существующих нуклеотидных лекарств, в частности, высокоэффективного EIDD-2801, для борьбы с инфекцией", – считают авторы.

Напомним, 2 мая сообщалось, что в США Управление продовольствия и медикаментов (FDA) одобрило препарат "Ремдесивир" компании Gilead Sciences для лечения пациентов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что исследования "Ремдесивира" началось 21 февраля, в нем приняли участие 1063 человека в 68 клиниках в США, Европе и Азии.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12331.

    Вылечились: 1619. Умерли: 303.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – более 250 тысяч.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости