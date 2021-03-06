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/ Пульмонология

У вакцины Pfizer нашли побочные эффекты – Минздрав Израиля

41.6т
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У людей, которые привились от коронавируса вакциной Pfizer, наблюдались побочные эффекты: проблемы со зрением, воспаление легочной плевры, воспаление сердца, сердечный приступ и повреждение печени.

Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Израиля, передает The Jerusalem Post. Отмечается, что серьезные побочные эффекты имели только 153 человека из более 4,7 млн (0,032%).

После второй дозы Pfizer серьезные побочные эффекты были у 162 человек из 3,4 млн вакцинированных. Около 62 человек были госпитализированы после получения первой дозы, при этом 75% из них до укола имели сопутствующие заболевания.

После второй дозы 42 человека были госпитализированы. Примерно 487 человек (после первой прививки) и 250 (после второй) имели неврологические проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 марта заявил, что страна стала первой в мире, победившей коронавирус. По его словам, это стало возможно благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации от COVID-19

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Израиль
Теги
Вакцина от коронавируса вакцина Pfizer и BioNTech
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