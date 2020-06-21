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/ Пульмонология

У препарата против COVID-19, ставшего "научным прорывом", обнаружили побочные эффекты

2.1т
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Во Всемирной организации здравоохранения советуют назначать препарат дексаметазон, которым лечат больных коронавирусом (COVID-19), с осторожностью из-за его побочных эффектов.

Как сообщает The Hill со ссылкой на координатора направления инфекционных заболеваний Европейского регионального бюро ВОЗ доктора Масуда Дары, при приеме препарата наблюдается головокружение, смена настроения, головная боль и снижение сахара в крови.

В ВОЗ назвали побочные эффекты дексаметазона

В ВОЗ назвали побочные эффекты дексаметазона

"Очевидно, мы должны знать, как спасти жизнь пациентов с тяжелой стадией COVID-19. Однако мы должны учесть и пациентов в других состояниях, какое влияние окажет дексаметазон на них", – отметил он.

По словам ученого, препарат состоит в группе глюкостероидов, которые подавляют гормон кортизон, помогающий организму бороться с воспалением и тем самым ослабляет иммунитет при лечении коронавируса.

При этом отмечается, что лекарство снижает смертность пациентов с COVID-19 на 35%. Особенно это касается больных в среднем и тяжелом состоянии, а также пациентов на ИВЛ. Кроме того, препаратом лечат артрит, аллергию, астму, и некоторые формы рака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ назвали "научным прорывом" результаты лечения коронавируса дексаметазоном. Согласно данным, предоставленным организацией, для больных, находящихся на аппарате ИВЛ, смертность снижается примерно на одну треть, а для тех, кому нужен только кислород, – примерно на одну пятую.

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Тема
Коронавирус
Теги
лекарства Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вирус
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