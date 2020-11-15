У коронавируса нашли еще один тревожный симптом

Новый тип коронавируса способен вызвать скелетно-мышечную боль с другими механизмами, чем в случае миалгии (боли в суставах). По словам медиков, это является еще одним тревожным симптомом COVID-19.

Доктор медицины, врач-инфекционист и профессор внутренней медицины в медуниверситете Северо-Восточного Огайо Ричард Уоткинс объяснил, что мышечная боль, которую вызывают эти и другие вирусные инфекции, является побочным продуктом активации иммунного ответа организма. Об этом сообщает Еxpress.

Издание приводит отчет Всемирной организации здравоохранения. В нем, в частности, были проанализированы 55 924 лабораторно подтвержденных случая коронавируса в Китае, в 14,8% из них пациенты жаловались на боли в суставах при этой болезни.

COVID-19 может вызвать боли в суставах

Отмечается, что такие симптомы могут включать также мышечные спазмы. Кроме этого, боль в спине при коронавирусной инфекции обычно может указывать на пневмонию. Тогда как мышечная боль у больных с COVID-19 может быть более длительным, чем при других вирусных инфекциях, и одновременно не реагировать на обычные обезболивающие.

Специалисты добавляют, что кроме классических механизмов миалгии, коронавирус также способен вызвать скелетно-мышечную боль с совсем другими механизмами. Распространенные проблемы с суставами и мышцами, как известно, предусматривают боли в плечах, шее, спине и коленях.

"Вирус может распространяться через кровоток или эндотелий сосудов и вызвать инфекцию во всех тканях, содержащих ACE2. Это сердце и мозг. Костно-мышечная система тоже может подвергнуться этой инфекции. Это становится результатом того, что клетки иммунной системы выделяют интерлейкины – белки, помогающие бороться с вторжением патогенов", – отметил доктор Уоткинс.

Как сообщал OBOZREVATEL, у некоторых людей, инфицированных COVID-19, легкие наполняются жидкостью, которая затем превращается в желе, из-за которого невозможно дышать. Больным пациентам нужна искусственная вентиляция легких, поскольку дыхательная недостаточность усиливается. Многие из них умирают из-за этого состояния.