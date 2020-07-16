У коронавируса нашелся еще один симптом: может появиться через 12 дней

Еще одним симптомом коронавируса (COVID-19) может быть сыпь во рту.

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Как пишет Medical Xpress, хотя сыпь на коже уже давно связана с COVID-19, врачи из Испании сообщают, что также в некоторых случаях встречается сыпь во рту (энантема).

Сыпь во рту является еще одним симптомом COVID-19

Исследователи из университетской больницы Ramon y Cajal в Мадриде обследовали 21 пациента с диагнозом COVID-19 и связанной с ним сыпью на коже в начале апреля.

Шестеро из них (29%) имели энантему во рту. Обследованные имели возраст от 40 до 69 лет, четверо из шести были женщинами.

Сыпь на слизистой оболочке появляется от 2 дней до наступления других симптомов COVID-19 и до 24 дней после, со средним временем около 12 дней после появления симптомов.

В большинстве случаев энантема, по-видимому, не была связана с какими-либо лекарствами, которые принимали пациенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые призвали расширить официальный список симптомов коронавируса сыпью на коже.

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