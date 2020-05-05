Названа группа людей, устойчивых к коронавирусу

Люди, которые не болеют острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом, имеют меньше шансов заразиться коронавирусом.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский иммунолог Алла Волоха. По ее словам, это говорит о хорошей защите иммунной системы человека, которая блокирует вирус и не дает ему распространяться дальше.

"Допускаю, что люди с иммунитетом к ОРВИ и гриппу такую же устойчивость могут иметь и к коронавирусу. Их иммунная система хорошо защищена, быстро реагирует, поэтому заболевание не развивается. Но бывает, люди даже ОРВИ переносят в легкой форме, без симптомов и не знают о болезни. То же самое у них может быть и в случае с инфицированием COVID19", – уточнила врач.

Молекулы коронавируса delo.ua

Но, по ее словам, это новый возбудитель, он может довольно необычно вести себя в организме, о чем говорит немалое количество летальных случаев среди молодежи. "Те молодые люди тоже могли быть более-менее здоровыми, однако надо исследовать, насколько они были устойчивыми и выносливыми к другим вирусам", – добавляет исследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Волоха утверждала, что при инфицировании коронавирусом иммунная система человека может выделять избыточное количество защитных веществ, которые провоцируют тяжелое течение болезни.

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