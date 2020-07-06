У детей с COVID-19 заметили новые неврологические симптомы

Тимур Григоренко Пульмонология 10:57, 6.07.2020 Обновлено: 12:11, 6.07.2020

У детей с коронавирусом (COVID-19) могут проявиться неврологические симптомы, которые связаны с центральной и периферической нервной системой, а также изменения в мозолистом теле.

К такому выводу пришли ученые из Детской больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне (Англия), передает Medical Xpress.

Медики изучили данные 27 детей с мультисистемным воспалительным синдромом, вызванным коронавирусом. В результате у четырех нашли неврологические симптомы, такие как энцефалопатия, головные боли, мышечная слабость и снижение рефлексов. Всем пациентам понадобилось лечение в отделении интенсивной терапии.

"Клиницисты должны добавить SARS-CoV-2 к своему дифференциальному диагнозу для детей с новыми неврологическими симптомами", – отметили авторы исследований.

Отмечается, что после лечения состояние детей улучшилось, а двое полностью выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый тип коронавируса оказывает пагубное влияние не только на легкие, но и на работу почек зараженного человека.

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