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/ Пульмонология

У детей с COVID-19 заметили новые неврологические симптомы

1.3т
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У детей с коронавирусом (COVID-19) могут проявиться неврологические симптомы, которые связаны с центральной и периферической нервной системой, а также изменения в мозолистом теле.

К такому выводу пришли ученые из Детской детской больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне (Англия), передает Medical Xpress.

Медики изучили данные 27 детей с мультисистемным воспалительным синдромом, вызванным коронавирусом. В результате у четырех нашли неврологические симптомы, такие как энцефалопатия, головные боли, мышечная слабость и снижение рефлексов. Всем пациентам понадобилось лечение в отделении интенсивной терапии.

"Клиницисты должны добавить SARS-CoV-2 к своему дифференциальному диагнозу для детей с новыми неврологическими симптомами", – отметили авторы исследований.

Отмечается, что после лечения состояние детей улучшилось, а двое полностью выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый тип коронавируса оказывает пагубное влияние не только на легкие, но и на работу почек зараженного человека.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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