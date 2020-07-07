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/ Пульмонология

У COVID-19 нашли новые симптомы: поражает полость рта

6.8т
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Коронавирус (COVID-19) поражает полость рта, вызывая потерю вкуса, кандидоз и точечные кровоизлияния.

Также могут образоваться травматические язвы и другие разнообразные воспалительные процессы на языке и слизистых оболочках. Об этом сообщили ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета, пишет International Journal of Infectious Diseases.

Медики пояснили, что такие симптомы проявляются из-за ухудшения здоровья и ослабленного вирусом организма. Также иммунитет может снижаться из-за применения лекарств, например антибиотиков.

Так, были предоставлены данные пожилого мужчины, который заразился COVID-19. На 24-й день после обращения в больницу у него образовались жёлтые язвы во рту и глубокие трещины.

"Поэтому осмотр стоматологом желательно включить в список необходимых исследований при СOVID-19", – отметили дантисты.

Было замечено, что после выздоровления некоторые пациенты жаловались, что ощущение вкуса к ним так и не вернулось. Кроме того, у пациентов фиксировалось повышенное содержание сахара и жиров в крови.

Как сообщал OBOZREVATEL, у детей с COVID-19 заметили новые неврологические симптомы.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Бразилия
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