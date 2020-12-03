Тяжелое течение COVID-19 можно предсказать, – ученые

Виктор Литвиненко Пульмонология 16:27, 3.12.2020

Ученым удалось выявить в крови больных COVID-19 маркеры, позволяющие определить возможное тяжелое течение болезни.

Как передает Deutsche Welle, факторами риска является наличие недозревших форм тромбоцитов и эритроцитов.

Мегакариоциты являются предшественниками тромбоцитов, которые играют ключевую роль в свертывании крови. В норме мегакариоциты дозревают в костном мозге, однако есть случаи, например, при сепсисе, когда несформировавшиеся клетки напрямую попадают в кровоток.

Также были обнаружены незрелые кровяные тельца, хотя процесс их формирования также должен происходить в костном мозге. Главная функция эритроцитов заключается в транспорте кислорода от легких к органам, тогда как клетки-предшественницы не способны обеспечить полноценного газообмена, что усиливает недостаток кислорода. Рост числа незрелых эритроцитов в крови наблюдается при серьезных поражениях легких.

Ученые считают, что определение этих двух типов незрелых клеток на ранних стадиях коронавирусной болезни поможет оценить риск тяжелой формы и назначить необходимое лечение.

MedOboz сообщал, что компания Roche получила экстренное разрешение на использование своего теста на антитела к COVID-19 от американского регулятора. На проведение анализа необходимо всего 18 минут.

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